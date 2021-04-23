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16:18

Экс-депутата Госдумы Панова заочно приговорили к 5 годам колонии

фото ЗакС политика Экс-депутата Госдумы Панова заочно приговорили к 5 годам колонии

Мосгорсуд заочно приговорил бывшего депутата Госдумы от "Единой России" Валерия Панова к пяти годам колонии по делу о пособничестве превышению должностных полномочий, передает "Интерфакс".

Панова признали виновным по ч. 5 ст. 33 - п. "в" ч. 3 ст. 286 УК. Его дело расследовалось вместе с делом о преступном сообществе, превышении полномочий и провокациях преступлений в отношении бывших сотрудников антикоррупционного главка МВД (ГУЭБиПК), в том числе начальника управления Дениса Сугробова. Напомним, в 2017 году Сугробова приговорили к 22 годам колонии.

По версии следствия, Панов помог сотрудникам ГУЭБиПК принудить немецкого бизнесмена Владимира Райзвиха к совершению невыгодной сделки, будучи ее конечным бенефициаром.

Дело в отношении Панова возбудили в 2015 году, его объявили в международный розыск. Следствие также подозревало его в организации заказного убийства бывшего вице-мэра Троицка. 

Валерий Панов вступил в ряды "Единой России" в 2003 году, был депутатом Госдумы четвертого и пятого созывов.

 

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