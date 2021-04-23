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16:44

"Говорить об этом рано" - Макаров не стал комментировать слова Турчака об уходе в Госдуму

фото ЗакС политика "Говорить об этом рано" - Макаров не стал комментировать слова Турчака об уходе в Госдуму

Председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров заявил на встрече с главными редакторами городских СМИ 23 апреля, что еще слишком рано говорить, какие списки он возглавит на сентябрьских выборах: в Государственную думу или в городской парламент.

Он сказал, что не будет комментировать разговоры о своем выдвижении, в том числе высказывание секретаря генерального совета "Единой России" Андрея Турчака, который на днях подтвердил, что спикер ЗакСа будет участвовать в думских выборах. Макаров попросил дождаться июньского съезда "Единой России". По его словам, "сейчас идут разные обсуждения" и надо дать "народу сказать слово". Спикер отметил, что любая система не должна разрушать себя изнутри

- Все будет известно в конце июня, когда будет съезд. В прошлый раз это стало известно в последний момент, - заявил Макаров. 

Он также подтвердил, что будет подавать заявку на праймериз "Единой России", но не стал говорить, какие именно. Председатель парламента сказал, что "буквально через несколько дней" все всё сами увидят. Документы от желающих участвовать в предварительном голосовании партии принимаются до 29 апреля. 

Напомним, Макаров представляет в ЗакСе избирательный округ № 3, большая часть которого приходится на Петроградский район. Ранее он утверждал, что намерен переизбираться в городской парламент от своей территории. Однако губернатор Александр Беглов 25 марта заявил в телеинтервью, что хотел бы видеть Макарова депутатом Госдумы следующего созыва. Председатель ЗакСа на это ответил, что для него важна партийная дисциплина и если поступит соответствующий "приказ" из "Единой России", он его выполнит. 

20 апреля секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак в интервью "Фонтанке" подтвердил, что Макаров будет выдвигаться в Госдуму. Публичных комментариев на тему этого заявления спикер ЗакСа не давал.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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