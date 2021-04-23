Следовательницу отстранили от работы с редактором DOXA после его жалоб на нежелательные знаки внимания

Следовательницу Екатерину Жижманову отстранили от работы с редактором студенческого журнала DOXA Владимиром Метелкиным после того, как он заявил отвод, передает "Дождь" со ссылкой на другую фигурантку дела DOXA Наталью Тышкевич.

Жижманову перевели к Тышкевич, и последняя также подала отвод. Журналистка заявила, что не имеет "дело с харассерами, даже если это следователь".

Накануне Метелкин пожаловался, что следовательница оказывает ему нежелательные знаки внимания, называет "сексуальным" и постоянно прикасается к нему, есть аудиозапись диалога. Он потребовал отвода Жижмановой.

Напомним, к четырем редакторам DOXA - Армену Арамяну, Владимиру Метелкину, Алле Гутниковой и Наталье Тышкевич - пришли с обысками утром 14 апреля. Их обвиняют в вовлечении несовершеннолетних в митинги из-за видеообращения журналистов с требованием перестать запугивать студентов перед протестами. Суд избрал им меры пресечения в виде запрета определенных действий, при этом запретив выходить из дома с 00:00 до 23:59.

В поддержку журналистов высказывались депутаты и мундепы ряда регионов России, в том числе Петербурга, студенты, выпускники вузов и более 120 преподавателей ВШЭ.