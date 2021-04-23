"Медуза" обжалует решение о признании ее СМИ-иноагентом

"Медуза"* намерена обжаловать решение Минюста внести ее в реестр СМИ-иноагента, сообщили представители редакции в Twitter.

"Мы категорически не согласны с этим решением и планируем его обжаловать", - заявили в "Медузе", добавив, что понимают, что "шансов мало".

Продумывать план действий редакция будет в выходные, в понедельник, 26 апреля, обсудит его на редколлегии, а на следующий день - с членами наблюдательного совета издания. "Медуза" поблагодарила читателей за поддерку и заявила, что с ними "переживать эти события гораздо легче".

Минюст внес "Медузу" в реестр СМИ-иноагентов 23 апреля, вместе с ПАСМИ. Юрлицо "Медузы" зарегистрировано в Латвии, тем же расположена редакция издания. Медиапроект возник в 2014 году после скандального увольнения редакции "Ленты" и радикальной смены ее редакционной политики.

*"Медуза" внесена Минюстом в реестр СМИ-иноагентов на территории России