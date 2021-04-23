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17:29

Во Владивостоке открыли памятные таблички в честь визитов северокорейских лидеров

фото ЗакС политика Во Владивостоке открыли памятные таблички в честь визитов северокорейских лидеров

Чиновники Приморья в столице региона Владивостоке 23 апреля открыли памятные доски, связанные с визитами в город бывшего и нынешнего руководителя КНДР Ким Чен Ира и Ким Чен Ына. Первым об этом сообщил "Московский комсомолец". События, столь высоко оцененные российскими госслужащими, имели место в 2002 и 2019 годах. По словам зампреда правительства Приморья Константина Шестакова, для жителей края случившееся должно стать "знаментальным событием", а визиты лидеров соседней страны следует воспринимать как "большую честь".

"Все эти визиты заложили прочный фундамент в развитие и укрепление дружеских связей и добрососедских отношений с нашим регионом", - приводит его слова ТАСС.

Отметим, что Северная Корея считается наиболее закрытым государством в мире с тоталитарным режимом. Более семидесяти лет, с момента ее основания, КНДР управляют представители одного и того же семейства, в отношении которых существует культ личности. Официальная риторика первых лиц КНДР знаменита своей милитаристской направленностью.

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