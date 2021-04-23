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17:45

Беглов запретил петербуржцам посещать леса в рамках противопожарного режима

фото ЗакС политика Беглов запретил петербуржцам посещать леса в рамках противопожарного режима

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление, устанавливающее особый противопожарный режим с 26 апреля по 12 июля.

На это время вводится запрет на посещение лесопарковых зон и лесов в черте города. Также запрещается разводить огонь, сжигать мусор, сухую траву и проводить пожароопасные работы на территории зеленых зон, городских лесов и особо охраняемых природных территориях.

Применять пиротехники и огневых эффектов на открытых участках при проведении праздников и иных массовых мероприятиях запрещается без согласовывания с управлением МЧС по Петербургу. 

Напомним, депутаты ЗакСа не раз предлагали легализировать приготовление шашлыков и барбекю на природе в Петербурге. В 2019 году такой законопроект вносили в ЗакС представители фракции "Единая Россия", предлагая выделить под шашлыки специальные территории.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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