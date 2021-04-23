Лидер петербургской МГЕР решил соперничать с Тетердинко на думских праймериз

Руководитель отделения "Молодой Гвардии Единой России" в Петербурге и депутат МО "Купчино" Александр Маликов в пятницу, 23 апреля, подал документы для участия в думских праймериз, сообщили в МГЕР.

Он решил участвовать в предварительном голосовании по Западному одномандатному избирательному округу № 212. Ранее по этой территории были зарегистрированы семь кандидатов, в том числе действующий депутат Госдумы Сергей Вострецов и лидер фракции "Единая Россия" в ЗакСе Александр Тетердинко.

- Почему Дума? Есть опыт реализации проектов не только по территории Санкт-Петербурга, но и по всему Северо-Западному округу, есть опыт взаимодействия с думскими депутатами. По этому округу уже заявился руководитель фракции, действующий депутат Госдумы - больше опыта, - объяснил ЗАКС.Ру Маликов.

Он также отметил, что подал документы "пока только в Госдуму".

- Регистрация на праймериз еще не завершена, можно подаваться и в Государственную думу, и в Законодательное собрание, - добавил молодогвардеец.

Напомним, заявки на праймериз "Единой России" принимают до 29 апреля. Предварительное голосование пройдет в электронном формате с 24 по 30 мая.

Фото: vk.com/ Александр Маликов

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