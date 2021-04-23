Петербурженка объявила голодовку в знак протеста против ночной музыки из бара

Жительница дома на Литейном проспекте Нина Горячева объявила голодовку в знак протеста против шума из бара Gin Tonic, об этом она объявила на своей странице во "ВКонтакте".

Горячева выступает против того, что во дворе ее дома не прекращается шум и музыка из бара после 23:00. Голодовку она намерена держать с полуночи 24 апреля.

В разговоре с MR7 Горячева рассказала, что Gin Tonic - вполне приличное заведение, но громкая музыка по ночам - проблема существенная. Из-за особенностей акустики в самом дворе музыку почти не слышно, но она доносится через двери и систему вентиляции, и этот шум мешает жильцам еще 3-4 квартир спать. Они подписывали обращение о прекращении работы бара в ночное время с сопровождением музыки.

"Эта нескончаемая пытка длится шесть лет. Уснуть невозможно. Слышно все — можно даже разобрать слова песен. У меня уже депривация сна. Это, естественно, сказывается на здоровье и на работе", — рассказала Горячева.

Женщина несколько раз вызывала сотрудников Роспотребнадзора, они дважды фиксировали превышение допустимого шума. После одной из проверок бар оштрафовали и закрыли на 40 дней, но после этого все начиналось снова.

По словам Горячевой, в других инстанциях ей не удалось добиться решения проблемы, в полиции ее встретили недоброжелательно, сославшись на то, и других дел хватает, хотя заявление у нее приняли. Однажды женщина сама спустилась в бар, и после разговора с ней охранник признал ее правоту, извинился, и звук убавили. Но это было лишь временное решение.