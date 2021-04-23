На Таллинском шоссе достраивают церковь

В Петербурге, на территории исторического района Старо-Паново, производится строительство православного храма, сообщает издание "Канонер". При этом попытки разыскать разрешительные документы на эти работы у издания не увенчались успехом.

Здание, которое заказал приход храма чуда архистратига Михаила в Конех, выглядит почти готовым. Территория церкви занимает один гектар, и расположена она на перекрестке шоссе и Рабочей улицы. За последние пять лет в Старо-Панове принялись строить еще один православный храм, о чем подробно рассказывал тот же интернет-портал. Он располагается в конце Набережной улицы.

фото: Дмитрий Ратников / kanoner.com