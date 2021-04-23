На Васильевском острове создадут аллею городов-героев к годовщине Дня Победы

Стрелка Васильевского острова в Петербурге по случаю 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне пополнится тринадцатью элементами оформления, посвященными городам-героям. Это будет смотреться как целая аллея, сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Владимира Рябовола.

Изображения будут дополнена историческими справками о событиях, имевших место в годы войны в каждом из представленных городов.

По традиции, главные события, связанные с ВОВ, развернутся на Дворцовой площади и в Центральном районе. Порядка полутора тыяч тематических виниловых баннеров появятся на опорах освещения.