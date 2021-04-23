Михнов-Войтенко: Пострадавших на акции протеста в Петербурге начали опрашивать следователи

"Горячая линия правозащиты" оказывает поддержку семи петербуржцам, которые заявили о применении к ним насильственных действий во время протестной акции 21 апреля, сообщил ЗАКС.Ру член Правозащитного совета Петербурга Григорий Михнов-Войтенко.

По его словам, полученные травмы были зафиксированы медиками, после чего пострадавших начал опрашивать Следственный комитет. Беседы с двумя заявителями уже состоялись. Правозащитник ожидает, что остальных опросят 26-27 апреля.

- После Следственный комитет вынесет постановление о возбуждении уголовного дела или об отказе. Ждем, что решит Следственный комитет. В случае необходимости, пойдем в суд с требованием возбуждения уголовного дела, - рассказал Михнов-Войтенко.

Он отметил, что в "Горячей линии правозащиты" считают неоправданным применение электрошокеров и нанесение телесных повреждений средней тяжести во время задержаний и разгона протестующих.

Напомним, несанкционированная акция 21 апреля, анонсированная сетью штабов Алексея Навального, в Петербурге продлилась более трех часов в формате шествия нескольких колонн по центру города. Протестующие требовали допустить врачей к находящемуся в колонии оппозиционеру, а также критиковали власть. По данным ОВД-Инфо, в городе задержали не менее 841 человека. Это общероссийский рекорд того дня. В отношении отдельных горожан при задержании силовики использовали спецсредства: дубинки и электрошокеры.

Депутат ЗакСа Максим Резник предлагал обсудить действия полиции и нацгвардейцев в парламенте. Однако единороссы не поддержали эту идею. В частности, депутат Александр Кущак заявил, что вышедшие на протест в Петербурге вели себя агрессивнее, чем участники демонстраций в Москве, где задержанных было в 25 раз меньше.

"Горячая линия правозащиты" - совместный проект Правозащитного совета Петербурга и партии "Яблоко".

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