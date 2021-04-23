Профессор Зубов: Мы своими руками воссоздали авторитарную систему власти

Зампредседателя партии "Парнас", историк Андрей Зубов прокомментировал последние события в политической жизни страны. Приняв участие в несанкционированном московском митинге в поддержку Алексея Навального 21 апреля, он констатировал, что репрессивные практики становятся все более частыми и жестокими.

"Мы все своими руками воссоздали авторитарную систему власти. <...> Никаких принципиальных барьеров между, скажем, сегодняшними точечными репрессиями и массовыми репрессиями 30-х годов нет. Единственный барьер — это гражданские права и свободы, следование демократической Конституции. Конституция обнулена, фактически ликвидирована, все институты гражданского общества разрушены, ну что же теперь, демократические выборы ушли под нож, никаких выборов уже на самом деле нет, такие же, как советские остались выборы", - рассудил в интервью "Эху Москвы" ученый, уволенный из МГИМО в 2014 году из-за своей непопулярной позиции по присоединению Крыма.

Утешает его народившиеся поколения людей, по его мнению, менее склонные испытывать страх перед властью. Число вышедших по всей стране 21 апреля он оценил как высокое. По мнению Зубова, то, что в Петербурге "повинтили" более 800 человек, а в некоторых других регионах, включая Москву, дело ограничилось единицами, говорит о потере регионами управляемости из центра.

фото: Андрей Зубов / Facebook