Шишкина назвала "недостоверной" информацию об установке памятника Сталину по инициативе "Справедливой России"

Лидер петербургского отделения "Справедливой России - За правду" Марина Шишкина заявила ЗАКС.Ру, что информация о том, что партия планирует начать сбор подписей в поддержку создания мемориального комплекса с фигурой Иосифа Сталина не соответствует действительности. Ранее об этом сообщило РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу СР.

- Мы связались с Москвой. Там сказали, что это не так и позиции у партии по этому вопросу нет, - сказала Шишкина.

Она также допустила, что идея с монументом могла принадлежать Захару Прилепину или кому-то из его сторонников, вступивших в партию после объединенного съезда "Справедливой России", "За правду" и "Патриотов России".

- Мы здесь, в Петербурге, категорически против, - добавила Шишкина.

Ранее СМИ сообщили, что эсеры якобы планируют начать 9 мая кампанию по сбору подписей за мемориального комплекса в честь награжденных орденом "Победы", в том числе и Сталина.

Напомним, Прилепин получил в объединенной партии должность сопредседателя, наряду с Геннадием Семигиным. Председателем остался Сергей Миронов.

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