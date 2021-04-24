Шлосберг: Петербург стал пыточной столицей России

Лидер псковского "Яблока" Лев Шлосберг прокомментировал жесткий разгон демонстрантов в центре Петербурга на акции 21 апреля с применением силы и электрического тока. Политик выразил возмущение действиями силовиков и уверенность в том, что вся ответственность лежит лично на губернаторе Александре Беглове.

"Люди себя чувствовали членами подполья, на грани партизанщины - люди, выходящие с законными, мирными требованиями на улицу. Вот этого достиг господин Беглов. Я абсолютно убежден в том, что Петербург стал пыточной столицей России, эта ситуация должна быть расследована, причем именно в уголовном порядке ", - произнес "яблочник" на своем YouTube-канале.

По мнению Шлосберга, расследовать, кто именно отдавал команды на "звериную жестокость" должны СК, МВД и ФСБ все вместе взятые. Поведение силовиков стало для него "абсолютной аномалией".

Протестующие добивались освобождения из колонии оппозиционера Алексея Навального и допуска к нему, голодавшего на тот момент, гражданских врачей по его выбору. Накануне, 23 апреля, Навальный прекратил свою 24-дневную голодовку, объявил, что удалось добиться предоставления ему качественной медпомощи и поблагодарил тех, кто вышел за него на улицы.

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