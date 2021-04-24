По делу о нападении на сестру депутата ГД Чилингарова в Петербурге арестовали мужчину

Инцидент в доме на 2 линии Васильевского острова, в ходе которого, по версии следствия, 59-летний житель Приозерска напал на сестру депутата Государственной думы Артура Чилингарова и тем самым покусился на ее жизнь, привел к возбуждению уголовного дела. Главного фигуранта дела отправили в СИЗО, сообщает "Фонтанка". Ранее он был судим за насильственные преступления.

Согласно материалам дела, сестра депутата получила от своего соседа удар по голове во вторник, 20 апреля. Крики привлекли внимание других соседей, в результате чего нападавшего удалось задержать по горячим следам.

И 80-летний депутат Чилингаров, и его 71-летняя сестра связаны с наукой.