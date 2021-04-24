Евросоюз поддержал издание "Медуза", признанное иноагентом

Объявление 23 апреля интернет-издания "Медуза" иностранным агентом встретило негативную реакцию со стороны руководства Европейского союза, который выступил с официальным заявлением в поддержку журналистов.

"Вызывает крайнюю озабоченность тот факт, что российские власти продолжают оказывать давление на как независимые медиа-платформы, так и на отдельных журналистов и других участников медиа-отрасли. Это противоречит международным обязательствам России в области прав человека", - гласит сообщение, распространенное службой внешних связей ЕС.

По утверждению авторов текста, роль того или иного СМИ главным образом состоит в освещении вопросов, интересующих общество, а государству не следует запугивать людей, исполняющих этот долг, и затруднять их работу.

Напомним, "Медуза", регулярно пишущая о политике, зарегистрирована в Латвии, костяк редакционного коллектива составляют журналисты бывшей редакции "Ленты", которая под давлением самораспустилась в 2014 году.