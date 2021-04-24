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16:24

Из-за смены партии депутатом Егоровым Иванова вызвала его на дебаты

фото ЗакС политика Из-за смены партии депутатом Егоровым Иванова вызвала его на дебаты

Депутат петербургского парламента от КПРФ Ирина Иванова через YouTube обратилась к коллеге по Законодательному собранию Александру Егорову, который в апреле сменил членство в "Справедливой России" на членство в "Единой России". Женщина предлагает оппоненту дебаты и хочет прояснить для себя мотивы его поступка и понять истинные политические взгляды Егорова. Особое внимание Ивановой к его персоне связано с тем, что они планируют баллотироваться в следующий созыв от одного округа №5.

"Почему же представитель оппозиции так кардинально сменил свои убеждения? Может быть, потому что шансов усидеть в депутатском кресле с новой позицией намного больше? Работать, бороться, что-то доказывать уже не нужно. Нашелся легкий путь?", - гласит обращение коммунистки.

Иванова призвала "яблочников" и эсеров поддержать ее кандидатуру по округу, а с новоявленным единороссом, несмотря на накопившиеся вопросы, ей уже кое-что понятно: "горячее желание стать еще одним "кнопкожателем" в Мариинском дворце  Александр Егоров уже доказал".

Отметим, что одновременно с этим конфликтов продолжается заочная перепалка двух других депутатов ЗакСа - Вячеслава Макарова и Андрея Анохина. Последний, в отличие от Егорова, наоборот, ряды единороссов покинул.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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