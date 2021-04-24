За год Смольный закупит 2800 автобусов для замены ими маршруток

Транспортная реформа в Петербурге, перенесенная на 2022 год, включит в себя закупку 2801 автобуса, о чем сообщила пресс-служба профильного комитета. Столь существенное их число обусловлено тем, что город полностью откажется от коммерческих маршрутов.

"Запуск новой модели транспортного обслуживания запланирован комитетом на 15 июля 2022 года. За 70 рабочих дней до старта производители поставят в Петербург 2 801 автобус. Все автобусы должны быть выпущены не ранее января 2021 года", - гласит сообщение.

Из них большинство будет иметь вместимость более 80 пассажиров и только семь машин будут иметь малые габариты. 895 автобусов из закупаемой партии будут работать на природном газе.

Напомним, что сроки реализации транспортной реформы сдвинулись из-за пандемии коронавируса, начавшейся в марте прошлого года. Кроме отказа от маршруток в прошлом году был утвержден так называемый стандарт качества общественного транспорта. Среди прочего, он определяет минимально возможное количество метров от того или иного типа здания до остановки.