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20:24

Глава Приморского района подал документы на праймериз "Единой России"

фото ЗакС политика Глава Приморского района подал документы на праймериз "Единой России"

Николай Цед, глава Приморского района Петербурга, подал документы на праймериз "Единой России" по отбору претендентов для участия в выборах депутатов Государственной думы, сообщает "Фонтанка.ру" со ссылкой на источники в партии. 

По данным издания, Цед планирует выдвигаться по 215-му избирательному округу (территории Кронштадтского, Приморского и Курортного районов), который сейчас в нижней палате парламента представляет Владимир Катенев. На данный момент на праймериз зарегистрировано уже 14 кандидатов на этот округ.

Николай Цед возглавил Приморский район в 2013 году. До назначения в Петербург он, в частности, трудился в должности заместителя губернатора Костромской области, которым в те годы являлся Игорь Албин. Николай Цед также автор книг "Первый шаг к кунг-фу", "Дух самурая - дух Японии" и сборника рассказов "Дедушкина истина".

фото: gov.spb.ru


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