Глава Приморского района подал документы на праймериз "Единой России"

Николай Цед, глава Приморского района Петербурга, подал документы на праймериз "Единой России" по отбору претендентов для участия в выборах депутатов Государственной думы, сообщает "Фонтанка.ру" со ссылкой на источники в партии.

По данным издания, Цед планирует выдвигаться по 215-му избирательному округу (территории Кронштадтского, Приморского и Курортного районов), который сейчас в нижней палате парламента представляет Владимир Катенев. На данный момент на праймериз зарегистрировано уже 14 кандидатов на этот округ.

Николай Цед возглавил Приморский район в 2013 году. До назначения в Петербург он, в частности, трудился в должности заместителя губернатора Костромской области, которым в те годы являлся Игорь Албин. Николай Цед также автор книг "Первый шаг к кунг-фу", "Дух самурая - дух Японии" и сборника рассказов "Дедушкина истина".

фото: gov.spb.ru

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