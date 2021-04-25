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11:30

В Петербурге задержан акционист Павел Крисевич

фото ЗакС политика В Петербурге задержан акционист Павел Крисевич

Петербургские правоохранители задержали акциониста Павла Крисевича на выходе из дома, информирует SOTA Vision. Молодого человека доставили в 78 отдел полиции.

По сведениям "ОВД-Инфо", Крисевича задержали по КУСП. Предположительно, активисту инкриминируют митинговую 20.2 КоАП.

Напомним, Крисевич является автором различных протестных перфомансов. К примеру, не так давно он "примерил" на себя образ Христа: около здания ФСБ на Лубянке молодой человек распял себя на кресте, окруженном горящими политическими делами. После этой манифестации Крисевича отчислили из РУДН.

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