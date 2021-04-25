Зюганова переизбрали главой ЦК КПРФ: из президиума ушли Рашкин и Левченко

Геннадия Зюганова вновь переизбрали председателем Центрального комитета КПРФ: голосование проходило на съезде партии в подмосковной деревне Рождествено, информирует ТАСС.

На мероприятии выбрали также заместителей Зюганова: ими стали Иван Мельников и Юрий Афонин.

В то же время начальник московского горкома компартии Валерий Рашкин и бывший глава Иркутской области Сергей Левченко из президиума политячейки выбыли, передает РБК.

Кроме того, в президиуме появился новый представитель от Петербурга - Роман Кононенко, который получил место Ольги Ходуновой, которая, напомним, уступила ему пост руководителя реготделения компартии.

Геннадий Зюганов является главой КПРФ с момента образования партии в 1993 году.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.