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13:23

Смольный отчитался о прошедшем субботнике: наиболее всех отличился Калининский район

фото ЗакС политика Смольный отчитался о прошедшем субботнике: наиболее всех отличился Калининский район

Петербургские власти подвели итоги прошедшего накануне, 24 апреля, общегородского субботника: минувшим днём Северную столицу убирали свыше 180 тысяч человек, отчитались в Смольном.

"Более 9 млн м2 садов, парков, скверов, газонов вместе с горожанами убирали садовники. Остальные территории районных администраций Санкт-Петербурга приводили в порядок управляющие компании, трудовые коллективы и жители города", - говорится в отчёте городской администрации.

В каждом районе петербуржцев приглашали поучаствовать в специальных акциях по случаю Дня благоустройства. По всем показателям отличился Калининский район.

"Наибольшее количество акций - более 20 - организовано в Калининском районе. В остальных районах прошло от 2 до 4 мероприятий", - подытожили в Смольном.

Наконец, 24 апреля в городе на Неве прошёл эко-забег, а пожилых граждан призывали поучаствовать в ежегодном событии "Ветераны любимому городу".

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