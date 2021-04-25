Миронов: Предложение о памятнике Сталину - не инициатива "Справедливой России"

Лидер партии "Справедливая Россия – Патриоты – За Правду" Сергей Миронов, выступая сегодня перед журналистами, сообщил, что возглавляемой им политячейке не принадлежит идея об установке памятника Иосифу Сталину, это частная инициатива писателя Захара Прилепина.

"Чем всегда отличалась партия "Справедливая Россия"? У нас есть партийная программа. У нас есть общие цели и общее понимание справедливого будущего для нашей страны. Но у кого какие исторические личности вызывают симпатии – это дело отдельного человека. И если, например, общественное движение "Гвардия Захара Прилепина" выдвигает подобную инициативу, запретить это Захару я не могу. Но это не будет инициатива нашей партии, совершенно очевидно", - представил свою позицию Миронов, выступая на предвыборных учениях СР.

Также Миронов напомнил, что у него самого в 1937 году при Сталине "расстреляли деда", однако не стоит недооценивать роль этого человека в истории СССР и Великой Отечественной войне.

Наконец, в ходе встречи лидер эсеров вручил Прилепину в качестве подарка копию страниц журнала приемной Сталина: документ якобы подтверждает, что в годы войны "вождь" никуда не исчезал.

Ранее в СМИ появилась информация, что эсеры якобы планируют начать 9 мая кампанию по сбору подписей за возведение мемориального комплекса в честь граждан, награжденных орденом "Победы", в том числе там якобы должен появиться памятник Сталину.

Добавим также, что Прилепин получил в объединенной партии должность сопредседателя, наряду с Геннадием Семигиным.