"Большой авторитет и признание в обществе": Беглов поздравил Жириновского с юбилеем

Петербургский градоначальник Александр Беглов поздравил с юбилеем лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который сегодня, 25 апреля, отмечает своё 75-летие. Слова губернатора ретранслирует пресс-служба Смольного.

Беглов отметил важность вклада Жириновского в становление отечественного парламентаризма и пожелал ему дальнейших творческих успехов на выбранном им поприще.

"Твердость характера, принципиальная политическая позиция и активная законотворческая деятельность по праву снискали Вам большой авторитет у коллег и признание в обществе", - высказался петербургский глава.

Ранее сегодня, напомним, стало известно, что Владимир Путин по случаю дня рождения политика решил наградить его орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени.

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