Врачи обеспокоены здоровьем Навального и просят перевести его в стационар в Москве

Гражданские врачи, следящие за состоянием пребывающего в колонии Алексея Навального, обеспокоены анализами и общими результатами исследования, которые были проведены после того, как он попал в тюремную больницу. Документы о состоянии здоровья политика и заключения медиков приводит "Новая газета".

Врачи констатируют, что на основе имеющихся у них данных, невозможно составить полноценную клиническую картину и поставить Навальному точный диагноз, поскольку непонятно, почему он испытывает жжение, онемение и боль в пояснице и ногах.

По первичным наблюдениям, речь может идти о некоем неврологическом расстройстве, и для того, чтобы его обнаружить, необходимо провести дополнительное обследование, что невозможно сделать в тюремных условиях ввиду недостатка оборудования.

Дополнительно указывается, что некоторые из прописанных местными врачами препаратов не имеют научно-доказанной эффективности.

В связи с этим медики настаивают, чтобы "в самые короткие сроки" Навального перевели в многопрофильный стационар в Москве, так как ему может понадобиться оперативное нейрохирургическое вмешательство.

23 апреля оппозиционер объявил о прекращении голодовки, которую держал с 31 марта из-за недопуска к нему медицинских специалистов "извне".