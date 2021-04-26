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9:24

"Дело против общества": В Москве задержали участников акции в поддержку Светова

фото ЗакС политика "Дело против общества": В Москве задержали участников акции в поддержку Светова

Столичные правоохранители задержали и доставили в отдел членов Либертарианской партии России Игоря Ефремова, Тихона Перхулова и Кариту Хидэтоси, а также журналиста Елизавету Лошак: поводом для претензий силовиков стала акция в поддержку Михаила Светова, делится "ОВД-Инфо".

"Ребята вывешивали баннер на мосту, который находится у дома правительства. Их задержали. Лиза Лошак журналиста ИА "Вольница", она была там по редзаданию. Их задержали почти сразу", - рассказала "МБХ медиа" пресс-секретарь "Гражданского Общества" Мила Земцова.

Задержанные находятся в ОВД "Арбат", на данный момент неизвестно, что им инкриминируют. К активистам выехал адвокат от "ОВД-Инфо". Уточняется, что у всех отобрали паспорта.

На баннере, который вывесили молодые люди, было написано: "Дело против Светова - дело против гражданского общества".

Обновлено в 12:05.

Всех задержанных, кроме Лошак, отпустили под обязательство о явке для составления протокола за нарушение правил проведения публичной акции (ч. 5 ст. 20.2 КоАП). Журналистка остается в полиции, к ней не пускают адвоката, известила "Дождь" пресс-секретарь московского отделения ЛПР Надя Ева.

Напомним, накануне дома у Светова прошёл обыск, после чего его увезли на опрос в следственные органы. Оперативные мероприятия в квартире в либертарианца проводились в рамках дела о развратных действиях, возбуждённого в 2019 году.

Напомним, в поле зрения силовиков Светов попал после того, как сотрудник МИЦ "Известия" подал на него заявления в полицию. Он якобы обнаружил в Instagram Светова от 2012 года некое фото компрометирующего содержания и решил сообщить об этом полиции. Из-за этого силовики спустя семь лет стали его обыскивать, допрашивать и даже назначили урологическую экспертизу.

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