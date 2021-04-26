18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

10:30

Правительство республики Тыва отправлено в отставку

фото ЗакС политика Правительство республики Тыва отправлено в отставку

Руководитель Тывы Владислав Ховалыга отправил в отставку правительство региона, следует из информации, опубликованной на официальном портале республики.

"Нам требуется перегруппировка сил и перезагрузка. Именно поэтому я принял решение об отставке правительства", - аргументировал решение Ховалыга.

Данный шаг - не личное решение регионального главы: перед тем, как распустить правительство, он провёл серию отраслевых совещаний и собеседований с министрами и общественностью.

Члены кабмина Тывы продолжат работать с приставками "врио".

Напомним, 7 апреля Владимир Путин уволил на тот момент главу республики Шолбана Кара-оол, занимавшего должность на протяжении 14 лет. Врио руководителя региона был назначен Ховалыг. Выборы начальника Тывы пройдут 19 сентября.

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

10:59 В "народном голосовании" КПРФ на юго-западе Петербурга победил его инициатор

9:51 Экс-мэр Якутска намерена пойти в Госдуму от партии "Новые люди"

25 апреля, 15:51 "Лимоновцы" намерены подать в Минюст документы на регистрацию партии "Другая Россия. Очертания будущего"

25 апреля, 14:13 Миронов: Предложение о памятнике Сталину - не инициатива "Справедливой России"

24 апреля, 20:24 Глава Приморского района подал документы на праймериз "Единой России"

24 апреля, 16:24 Из-за смены партии депутатом Егоровым Иванова вызвала его на дебаты

24 апреля, 13:20 Павел Швец объявил о выдвижении на выборы в ЗакС

23 апреля, 21:20 Бессменные руководители ТИКов

23 апреля, 18:05 Лидер петербургской МГЕР решил соперничать с Тетердинко на думских праймериз

23 апреля, 17:36 Макаров об Анохине: Не надо, надувая щеки, преувеличивать свою роль в истории


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
12:55 Дождливый Петербург вышли убирать 755 единиц техники и более тысячи дворников

12:54 Главу штаба Навального во Владивостоке решили не арестовывать по делу о перекрытии дорог

12:33 Депутаты Госдумы призвали назвать одну из улиц Москвы именем Лужкова

12:28 В Петербурге суд запретил ещё несколько аниме, узрев в них пропаганду аморального поведения

11:59 Nordwind запускает новые региональные рейсы из Пулково

11:49 Штаб Навального в Петербурге заморозит страницы в соцсетях

11:30 Прокурор Москвы приостановил деятельность штабов Навального до решения по иску об экстремизме

11:15 В России выявили еще 8,8 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге — более 700

10:59 Яровая предложила ввести в российских школах новый предмет

10:59 В "народном голосовании" КПРФ на юго-западе Петербурга победил его инициатор

10:30 Правительство республики Тыва отправлено в отставку

9:51 Экс-мэр Якутска намерена пойти в Госдуму от партии "Новые люди"

9:24 "Дело против общества": В Москве задержали участников акции в поддержку Светова

25 апреля, 17:55 Врачи обеспокоены здоровьем Навального и просят перевести его в стационар в Москве

25 апреля, 16:55 Путин приедет в Петербург на следующей неделе

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru