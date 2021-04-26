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10:59

Яровая предложила ввести в российских школах новый предмет

фото ЗакС политика Яровая предложила ввести в российских школах новый предмет

Вице-спикер Государственной думы Ирина Яровая полагает, что в образовательную программу в российских школах можно внедрить новый предмет - "Моя Россия", который бы позволял детям с первого класса знакомиться с историей страны, информирует РИА "Новости".

"Мы предлагаем в начальных школах ввести дисциплину "Моя Россия". Мы все хорошо знаем, с какого класса начинается изучение истории, и конечно весьма странно выглядит ситуация, что историю Великой Отечественной войны у нас дети изучают только в старших классах впервые", - представила свою инициативу чиновница.

Кроме того, Яровая выступила с идеей включить в школьные учебники информационный раздел "Наши имена", в котором бы отображались сведения о "вкладе наших отечественных деятелей науки".

Добавим, в ходе оглашения послания Федеральному собранию Владимир Путин сделал несколько ремарок относительно того, как в учебниках по истории преподносятся события Великой Отечественной войны. По его мнению, некоторые данные отображены некорректно.

"Как будто не про нас. Кто пишет, кто пропускает такие учебные пособия? Просто удивительно! Все что угодно там написано — и о "втором фронте", только про Сталинградскую битву ничего не сказано — бывает и такое", - цитирует возмущения Путина пресс-служба Кремля.

После этого Минпросвещения решило экстренно проверить все школьные учебники по отечественной истории.

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