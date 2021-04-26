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10:59

В "народном голосовании" КПРФ на юго-западе Петербурга победил его инициатор

фото ЗакС политика В "народном голосовании" КПРФ на юго-западе Петербурга победил его инициатор

Представители КПРФ в думском избирательном округе № 212 подвели итоги неофициального голосования, результаты которого обещали учесть при выдвижении кандидатов в региональный и федеральный парламент. 

Победу одержал заместитель главы МО "Горелово", первый секретарь Красносельского райкома компартии Григорий Меньшиков. Именно он дал старт проекту "народного голосования" в середине марта. Ранее КПРФ уже представила Меньшикова как вероятного кандидата на думских выборах по округу № 212.

Второе и третье место заняли депутаты муниципального совета "Сосновая поляна" Константин Нестеров и Дмитрий Бойко. Четвертое - депутат города Ломоносов Ксения Никулина. Пятым стал Валерий Пивоваров. 

Голосование велось "ВКонтакте" и очно: в течение двух дней на улицах округа стояли волонтеры с избирательными урнами. Согласно протоколу "народной избирательной комиссии", в интернете проголосовали 8117 человек, бюллетени в урны опустили 10 348 человек. 366 бюллетеней признали недействительными.

Результаты огласили в группе "Народное голосование/ Юго-Запад". В комментариях появились сомнения по поводу объективности результатов. Один из пользователей заявил, что якобы имели место "многочисленные вбросы" и обратил внимание, что 22 апреля с 16:00 до 20:00 Нестерову прибавилось 800 голосов и он с предпоследнего места поднялся на второе. 

Меньшиков на это ответил, что лично он вечером 22 апреля обзванивал всех своих знакомых и просил поставить за себя голос. Один из членов "народной комиссии", ведущий свадеб Антон Левцов написал, что была заметна разница между голосами "ВКонтаке" и реальным голосованием. Однако лидеров, по его словам, это не касается - у них поддержка была высокой и в сети, и на улицах.

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