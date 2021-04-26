Прокурор Москвы приостановил деятельность штабов Навального до решения по иску об экстремизме

Прокурор города Москва вынес решение о приостановлении деятельности региональных штабов Алексея Навального до вынесения "вердикта" по делу о признании Фонда борьбы с коррупцией* экстремистской организации, информирует Иван Жданов.

Таким образом было удовлетворено соответствующее прошение прокуратуры.

Дело под грифом "Секретно", напомним, рассматривается в закрытом режиме.

Прокуратура Москвы объявила о подаче иска о признании ФБК, ФЗПГ** и штабов Навального экстремистскими организациями 16 апреля. По версии прокуратуры, организации "занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации".

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов на территории России

** Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ) внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов на территории России