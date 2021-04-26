Nordwind запускает новые региональные рейсы из Пулково

Nordwind открывает новые региональные направления из Петербурга, оповестили в пресс-службе авиаперевозчика.

Теперь из Пулково можно будет улететь в Томск, Горно-Алтайск, Хабаровск, Владивосток и Барнаул.

Самолёты будут отправляться в Томск начиная с сегодняшнего дня, 26 апреля, по понедельникам, четвергам и субботам.

Три раза в неделю из Петербурга можно проследовать на Алтай (с 29 апреля), рейсы в Хабаровск запустят дважды в неделю.

В Барнаул самолёт авиакомпании летают с 24 апреля по вторникам и субботам, а с 1 июня Nordwind запускает рейсы во Владивосток (в те же дни).