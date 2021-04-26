В Петербурге суд запретил ещё несколько аниме, узрев в них пропаганду аморального поведения

Красногвардейский райсуд Петербурга решить запретить ещё несколько сериалов аниме, признав их содержимое вредоносным и аморальным, извещает объединённая пресс-служба городских судебных инстанций.

"Суд пришел к выводу, например, что анимационный сериал "Этот замечательный мир" пропагандирует теорию перерождения, показывая, что после смерти возможна более интересная, многообразная и бесконтрольная от родителей жизнь", - приводится в пресс-службе один из аргументов, указанных в решении.

Реальный мир, в свою очередь, в аниме показан унылым, безынтересным и полным одиночества, в то время как загробный мир полон приключений, "распития спиртных напитков, сексуальных отношений и противоправных действий".

Кроме "Этого замечательного мира", под запрет к распространению в РФ попали "Зомбиленд. Сага", "Этот замечательный мир", "Кошачий рай", "Любимчик принцесс" и "О моем перерождении в слизь".

Напомним, запрещать аниме петербургские суды начали не так давно. На данный момент, в перечне присутствуют такие сериалы, как "Клинок Маню: Тайна сисечного свитка", "Токийский гуль", "Тетрадь смерти" и "Аки и Сора".