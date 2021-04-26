Дождливый Петербург вышли убирать 755 единиц техники и более тысячи дворников

Утром в понедельник, 26 апреля, на уборку улиц Петербурга вывели 755 единиц техники и 1205 дворников, проинформировали в комитете по благоустройству.

Облагораживанием зелёных зон города отдельно заняты ещё 266 машин и 910 специалистов садово-парковых предприятий.

"В городе сохраняется пасмурная, дождливая погода. Зачастую петербуржцы задаются вопросом о целесообразности мойки дорог водой при таких условиях. При этом именно дождь как нельзя лучше помогает службам справляться с загрязнениями на улицах. Процесс напоминает мытье посуды или стирку: дорожное полотно, в поры которого въедается грязь и пыль, "замачивается" в дождевой воде, и после этого специализированной технике намного проще справиться с чисткой дорог", - объяснили в комблаге суть мокрой уборки во влажную погоду.

За прошедшие выходные для очищения магистралей Северной столицы было использовано свыше 19 тысяч кубометров воды. Также город по-прежнему моют со специальным шампунем.

Добавим, ранее в Смольном отчитались о том, как прошёл общегородской субботник.