Активистка Центрального района Ханина подала документы на праймериз "Единой России"

Активная жительница Центрального района Петербурга и экс-кандидат в муниципальные депутаты Литейного округа от Партии роста Илона Ханина подала документы на праймериз "Единой России", следует из информации на сайте партии. Она решила выдвигаться в депутаты Законодательного собрания по 2-му одномандатному округу.

В разговоре с ЗАКС.Ру Ханина сообщила, что вступила в "Единую Россию" в конце 2020 года "по идеологическим причинам". Она уточнила, что поддерживает позицию президента Российской Федерации Владимира Путина и курс партии.

Ханина отметила, что проживает на территории второго одномандатного округа - поэтому и решила там выдвигаться. Она напомнила, что является активным местным жителем, который занимается проблемами Литейного округа.

- Я практикующий юрист, я работаю юристом. Соответственно, очень многие жители [Литейного округа] знают, что я юрист, и ко мне обращаются с какими-то проблемами по нашему округу. Я пишу запросы, участвую в решении этих проблем, чтобы получить результат. Это тоже не протестные какие-то выступления, это позиция активного гражданина. Если я вступила в партию "Единая Россия", это не значит, что нужно как-то ущемлять права людей или я не должна ничего делать. В каждой партии есть люди и хорошие, и плохие, - считает Ханина.

По ее словам, проблемы необходимо решать не с помощью протестов, а с помощью взаимодействия с органами власти. В пример она привела свою деятельность в рабочей группе по закону об уличных артистах.

Ханина отметила, что никогда в жизни не причисляла себя к оппозиции. По ее словам, даже задержание на одной из акций за политика Алексея Навального произошло от того, что активистка случайно оказалась на мероприятии и решила высказать свою позицию против оппозиционера. Это привело к конфликту с протестующими, в который вмешалась полиция, уточнила Ханина.

Потенциальная кандидатка в депутаты добавила, что еще одна причина ее выдвижения - "отвратительная ситуация после последних выборов в муниципалитеты":

- Весь Центральный район просто сотрясается от каких-то скандалов, склок, какие-то там деляжи чего-то. "Дворцовый округ" как-то более менее работает - их не видно, не слышно, во "Владимирском округе" что-то происходит. Мы, Литейный, "Смольнинское" - постоянно что-то, депутаты не собирались, бюджет не принимался, ну сейчас у нас приняли…

Напомним, Ханина была одним из инициаторов обращения в прокуратуру с просьбой расформировать муниципальный совет "Литейного округа" из-за того, что депутаты не собирались на заседания. Сейчас рассмотрение иска отложено до сентября. В 2019 году Ханина была кандидатом в депутаты МО "Литейный округ" от Партии роста, но в совет не прошла. Она уточнила, что в партии не состояла, а выдвигалась от нее из-за того, что так надо собирать меньше документов, чем в качестве самовыдвиженца.

ЗАКС.Ру добавил Ханину Илону Юрьевну на карту избирательных округов Петербурга 2021 года. На ней можно посмотреть всех объявивших о своем выдвижении по одномандатным округам Законодательного собрания и Государственной Думы. Карта регулярно обновляетя.

София Саттарова