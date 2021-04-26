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13:27

Суд приостановил деятельность Дома кино до мая из-за проведения "Артдокфеста"

фото ЗакС политика Суд приостановил деятельность Дома кино до мая из-за проведения "Артдокфеста"

Дзержинский райсуд Петербурга счёл, что Союз кинематографистов виновен в нарушении "антивирусных" мер, которые не были соблюдены организаторами "Артдокфеста", и наложил временный запрет на функционирование Дома кино - до 3 мая текущего года, делится "Северо-Запад. МБХ медиа".

"Мы очень сильно пострадали от пандемии, так как долго не могли работать. Сейчас работаем с ограничениями. Между тем, мы нанесли разметку везде, где только можно в Доме кино. Нашли еще одну уборщицу, купили дополнительные диспенсеры. Требования, чтобы они были у каждого зала, в законе мы не нашли", - рассказал о ситуации представитель Союза кинематографистов.

Запрет на деятельность Дома кино действует начиная с 3 апреля - с момента, когда его опечатал Роспотребнадзор.

Напомним, в Петербурге показы фестиваля документального кино "Артдокфест" так и не состоялись: сначала Роспотребнадзор опечатал залы Дома кино, указав на якобы имевшие место нарушения "антивирусного" законодательства, затем от фестиваля отказался "Лендок". В Москве между тем не без перипетий, но сеансы фестиваля всё же прошли.

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