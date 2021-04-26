Редактору DOXA Арамяну смягчили меру пресечения, разрешив гулять 2 часа в день

В Москве суд решил смягчить меру пресечения одному из редакторов студенческого журнала DOXA Армену Арамяну, разрешив ему прогулки с 08:00 до 10:00, уведомил "Открытые медиа" адвокат "Агоры" Леонид Соловьёв.

На вопрос корреспондента издания, радует ли его подзащитного данный уступок суда, Соловьёв ответил кратко: "Нет". Адвокат настаивал на полной отмене меры пресечения.

Напомним, к четырем редакторам DOXA - Армену Арамяну, Владимиру Метелкину, Алле Гутниковой и Наталье Тышкевич - силовики пришли с обысками утром 14 апреля. Молодых людей обвиняют в вовлечении несовершеннолетних в митинги из-за видеообращения с требованием перестать запугивать студентов перед протестами.

Суд ранее запретил им выходить из дома и пользоваться интернетом с 00:00 до 23:59.

В поддержку журналистов высказывались депутаты и мундепы ряда регионов России, в том числе Петербурга, студенты, выпускники вузов и более 120 преподавателей ВШЭ.