18+
|
Муниципал
|
16:14
В ЗакСе рекомендовали не принимать инициативы МО "Светлановское" о памятниках и увековечении памяти
Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
ТелеграмЯндекс.Новости
|Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
18:54 Менеджера региональных штабов Навального арестовали за призывы к протестам в Twitter
18:41 Беглов ждет в Госдуме единую группу депутатов из Петербурга и Ленобласти
18:36 Дмитрия Быкова вызывают в полицию из-за участия в акции в поддержку Навального
18:12 Михаила Светова оштрафовали за организацию несанкционированного столичного митинга
18:09 Суд оштрафовал Соболь на 300 тысяч рублей за призывы к протестам
18:00 Мосгорсуд продолжит рассмотрение дела о признании ФБК* экстремистской организацией 29 апреля
17:55 Горсуд отменил арест участнице акции 21 апреля, задержанной за замечание силовикам
17:29 Более 7 млн россиян полностью привились от коронавируса
17:26 Голикова призвала не ожидать введения новых "антиковидных" запретов на майских праздниках
16:55 "Добились прозрачности": Памфилова поведала Путину о "победах" избирательной системы
16:42 Директора "Биокада" пытались убрать из списка кандидатов в почетные жители Петербурга
16:21 "Победа будет за нами": Новосибирский штаб Навального объявил о закрытии
16:14 Муниципал: В ЗакСе рекомендовали не принимать инициативы МО "Светлановское" о памятниках и увековечении памяти
15:53 Получившего удар электрошокером участника митинга 21 апреля арестовали за мат на акции
15:29 Петербургские долгожители получат единовременные выплаты к юбилею
18:41 Беглов ждет в Госдуме единую группу депутатов из Петербурга и Ленобласти
18:36 Дмитрия Быкова вызывают в полицию из-за участия в акции в поддержку Навального
18:12 Михаила Светова оштрафовали за организацию несанкционированного столичного митинга
18:09 Суд оштрафовал Соболь на 300 тысяч рублей за призывы к протестам
18:00 Мосгорсуд продолжит рассмотрение дела о признании ФБК* экстремистской организацией 29 апреля
17:55 Горсуд отменил арест участнице акции 21 апреля, задержанной за замечание силовикам
17:29 Более 7 млн россиян полностью привились от коронавируса
17:26 Голикова призвала не ожидать введения новых "антиковидных" запретов на майских праздниках
16:55 "Добились прозрачности": Памфилова поведала Путину о "победах" избирательной системы
16:42 Директора "Биокада" пытались убрать из списка кандидатов в почетные жители Петербурга
16:21 "Победа будет за нами": Новосибирский штаб Навального объявил о закрытии
16:14 Муниципал: В ЗакСе рекомендовали не принимать инициативы МО "Светлановское" о памятниках и увековечении памяти
15:53 Получившего удар электрошокером участника митинга 21 апреля арестовали за мат на акции
15:29 Петербургские долгожители получат единовременные выплаты к юбилею
Регионы ▼
© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru