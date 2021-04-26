Директора "Биокада" пытались убрать из списка кандидатов в почетные жители Петербурга

Комиссия по образованию культуре и науке Заксобрания Петербурга на заседании 26 апреля рассмотрела кандидатуры на звание почетного жителя города.

Председатель комиссии Юрий Авдеев высказался за то, чтобы рекомендовать оставить на усмотрение депутатов всех четырех претендентов. Однако против выступил лидер фракции "Справедливая Россия" Алексей Ковалев. Он возмутился тем, что кандидатуру генерального директора ЗАО "Биокад" Дмитрия Морозова внес коллектив этого предприятия, в то время как закрытые акционерные общества, согласно городскому законодательству, не могут быть субъектами выдвижения.

- Других субъектов выдвижения у Морозова нет. Завтра к нам с улицы придет группа бомжей и предложит кандидатуру еще кого-то, пусть самого выдающегося человека. Мы что, это должны брать в работу? - удивился Ковалев.

Эсер предложил не рассматривать кандидатуру директора "Биокада" на пленарном заседании. Его поддержала депутат от КПРФ Ольга Ходунова, добавившая, что Морозов "не является известной личностью в нашем городе". После небольшого колебания за предложение Ковалева проголосовали и остальные пять присутствовавших депутатов, представляющих "Единую Россию".

Однако, как объявил Авдеев в конце заседания, парламентский комитет по законодательству передал, что комиссия не имеет права снимать одну из кандидатур. В итоге было решено оставить всех четырех претендентов на усмотрение депутатов ЗакСа.

Помимо Морозова это заслуженный врач России и директор Санкт-Петербургского НИИ фтизиопульмонологии Петр Яблонский, заслуженный артист России Борис Эйфман и научный руководитель Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Юрий Васильев.

Напомним, ЗакС ежегодно может выбрать одного или двух почетных жителей Петербурга. Голосование состоится на одном из майских заседаний.

Сергей Еремеев

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