"Добились прозрачности": Памфилова поведала Путину о "победах" избирательной системы

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова отчиталась перед президентом Владимиром Путиным об успехах вверенного ей органа и работе, а также достижениях, выборной системы в России. Стенограмма встречи приведена на сайте Кремля.

Открывая дискуссию, Путин напомнил, что в сентябре грядут региональные выборы и "обновление" Государственной думы.

Памфилова в ответ рассказала о том "колоссальном" опыте, который ЦИК приобрёл в ходе голосования по внесению поправок в Конституцию. По словам чиновницы, процесс прошёл на высшем уровне, невзирая на попытки дискредитировать ответственных за него граждан.

"В масштабах всей России пытались оказывать давление на членов комиссий, для того чтобы они выходили из состава комиссий, чтобы они не являлись в дни голосования, не работали, то есть пытались вообще дестабилизировать работу комиссий. Но опять-таки система крепкая, она это выдержала", - поведала Памфилова.

Кроме того, глава ЦИК сообщила о сокращении административного ресурса в комиссиях: по её уверению, теперь в них практически нет представителей бюрократического аппарата. Теперь комиссии являют собой "общий срез общества", констатировала Памфилова.

Наконец, резюмируя дискуссию, руководитель Центризбиркома заверила Путина, что подготовка к сентябрьским выборам идёт полным ходом, ЦИК прорабатывает несколько сценариев их проведения, поэтому "фактически [у нас] всё нормально".