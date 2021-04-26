Голикова призвала не ожидать введения новых "антиковидных" запретов на майских праздниках

В ходе журналистского брифинга вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что россиянам не следует беспокоиться из-за возможного введения новых антивирусных ограничений на грядущих майских праздниках: власти не планируют расширять уже имеющиеся предписания, пишет ТАСС.

"Чтобы дополнительно организовать работу в преддверии майских праздников и выпустить соответствующие рекомендации для органов власти, для граждан по соблюдению ограничительных мер, мы направили органам государственной власти напоминание о необходимости придерживаться тех рекомендаций, которые уже ранее были сформулированы Роспотребнадзором", - уточнила Голикова.

Ранее, напомним, российский глава Владимир Путин, вняв просьбе Роспотребнадзора, решил расширить майские каникулы до десяти дней - то есть, с 1 по 10 число.