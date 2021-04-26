Более 7 млн россиян полностью привились от коронавируса

Почти 12 млн россиян привились первым компонентом вакцины от коронавируса, 7,5 млн человек завершили полный цикл вакцинации из двух компонентов, передает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.

По словам Голиковой, для достижения показателей коллективного иммунитета в России нужно, чтобы от коронавируса привились 69 млн россиян.

Массовая вакцинация от коронавируса началась в середине января. В основном россияне прививаются от коронавируса препаратом "Спутник V", который был зарегистрирован в августе 2020 года. Недавно в поликлиники начала поступать вторая вакцина - "ЭпиВакКорона", ожидается поступление еще одного препарата - "КовиВак".