Горсуд отменил арест участнице акции 21 апреля, задержанной за замечание силовикам

Городской суд Петербурга счёл, что участнице протестной демонстрации 21 апреля Ануш Паниной следует отменить 5-суточный административный арест: дело направлено на новый пересмотр, уведомил "ОВД-Инфо" общественный защитник Никита Сорокин.

Девушка угодила в автозак после того, как во время акции сделала бойцам ОМОН замечание за топтание газонов. После этого её увезли в отдел полиции, где составили протокол об организации массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекших нарушение порядка или препятствовавших движению транспорта (ст. 20.2.2 КоАП).

Как итог - Фрунзенский райсуд назначил Паниной 5 суток административного ареста. В ходе апелляции судья не давала защитнику высказывать собственную позицию, а также отказывала в просмотре видеоматериалов. Панина провела в спецприёмнике 4 дня.

Напомним, 21 апреля в ряде городов России прошли манифестации с требованием оказать качественную медицинскую помощь Алексею Навальному, который на фоне серьезных проблем со здоровьем более трех недель держал голодовку в исправительной колонии № 2 в Покрове. В Петербурге на шествие по центру города вышли до 10 тысяч человек (официальные данные МВД – 4,5 тысячи).

О том, как прошла акция в Петербурге – смотрите или читайте в наших репортажах.