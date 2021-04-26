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17:55

Горсуд отменил арест участнице акции 21 апреля, задержанной за замечание силовикам

фото ЗакС политика Горсуд отменил арест участнице акции 21 апреля, задержанной за замечание силовикам

Городской суд Петербурга счёл, что участнице протестной демонстрации 21 апреля Ануш Паниной следует отменить 5-суточный административный арест: дело направлено на новый пересмотр, уведомил "ОВД-Инфо" общественный защитник Никита Сорокин.

Девушка угодила в автозак после того, как во время акции сделала бойцам ОМОН замечание за топтание газонов. После этого её увезли в отдел полиции, где составили протокол об организации массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекших нарушение порядка или препятствовавших движению транспорта (ст. 20.2.2 КоАП).

Как итог - Фрунзенский райсуд назначил Паниной 5 суток административного ареста. В ходе апелляции судья не давала защитнику высказывать собственную позицию, а также отказывала в просмотре видеоматериалов. Панина провела в спецприёмнике 4 дня.

Напомним, 21 апреля в ряде городов России прошли манифестации с требованием оказать качественную медицинскую помощь Алексею Навальному, который на фоне серьезных проблем со здоровьем более трех недель держал голодовку в исправительной колонии № 2 в Покрове. В Петербурге на шествие по центру города вышли до 10 тысяч человек (официальные данные МВД – 4,5 тысячи). 

О том, как прошла акция в Петербурге – смотрите или читайте в наших репортажах.

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