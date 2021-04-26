Суд оштрафовал Соболь на 300 тысяч рублей за призывы к протестам

Симоновский суд Москвы оштрафовал юристку, сторонницу Алексея Навального Любовь Соболь на 300 тысяч рублей, сообщила Соболь в Twitter.

На Соболь составили протокол по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение правил проведения акции). Случилось это после участия юристки в утреннем эфире радиостанции "Эхо Москвы". Она напомнила, что в эфире не обсуждалось ни место, ни время проведения акции, речь шла о голодовке Алексея Навального в колонии и суде по делу о проникновении в жилище. РИА "Новости" со ссылкой на представителей суда сообщает, что протокол на Соболь был составлен за призывы к несогласованной акции.

Соболь задержали 21 апреля, в день, когда в ряде городов России проходили акции в поддержку Навального.