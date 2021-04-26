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18:36

Дмитрия Быкова вызывают в полицию из-за участия в акции в поддержку Навального

фото ЗакС политика Дмитрия Быкова вызывают в полицию из-за участия в акции в поддержку Навального

Российского литератора Дмитрия Быкова ожидают в полиции для составления протокола об административном правонарушении ввиду его участия в протестной демонстрации в поддержку Алексея Навального, прошедшей 21 апреля, поделился с "МБХ медиа" координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников.

"Дмитрия Быкова вызвали на завтра, 27 апреля, в ОМВД Раменки для составления протокола об административном правонарушкении за участие в акции в поддержку Алексея Навального 21 апреля. Защищать Быкова будет адвокат Гаджи Алиев", - уточнил Прянишников.

Статья КоАП, по которой хотят привлечь писателя к ответственности, пока что не конкретизируется.

Напомним, на несанкционированный митинг 21 апреля вышли тысячи людей по всей России.

О том, как прошло мероприятие в Петербурге – смотрите или читайте в наших репортажах.

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