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18:41

Беглов ждет в Госдуме единую группу депутатов из Петербурга и Ленобласти

фото ЗакС политика Беглов ждет в Госдуме единую группу депутатов из Петербурга и Ленобласти

Губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире радиостанции "Радио России - Санкт-Петербург" заявил, что по итогам выборов в Госдуме должна появиться единая группа депутатов из Петербурга и Ленобласти.

Беглов заявил, что Петербург подходит к "новому этапу координации" с Ленобластью.

"Нам нужна единая депутатская группа, готовая отстаивать интересы петербургской англомерации в Федеральном собрании. Рассчитываем, что она будет сформирована по итогам предстоящих выборов в Государственную думу. Уверен, кандидаты, готовые работать в такой группе, получат поддержку избирателей двух регионов", - сказал Беглов.

Напомним, в конце марта Беглов упоминал, что поспособствовать объединению депутатов от Петербурга и Ленобласти на благо двух регионов может нынешний спикер Заксобрания Вячеслав Макаров. На брифинге после этого Макаров не упоминал о намерении выдвигаться в Госдуму.

Спустя месяц, 20 апреля, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак в интервью "Фонтанке" подтвердил, что Макаров будет выдвигаться в Госдуму. Сам спикер спустя три дня заявил, что еще рано говорить о том, баллотируется ли он осенью в Госдуму или ЗакС.

 


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