Менеджера региональных штабов Навального арестовали за призывы к протестам в Twitter

Мещанский райсуд Москвы отправил на 10 суток в спецприёмник менеджера региональных штабов Навального Анну Самкову, признав её виновной к призывам к участию в протестах 21 апреля на просторах Twitter, известил "МБХ медиа" адвокат Мансур Гильманов.

Решение защитник девушки намерен обжаловать.

Протокол в отношении Самковой составили из-за её твита, в котором было указано время и дата несанкционированного мероприятия. Публикацию выявили сотрудники ЦПЭ и составили рапорт, на основании которого и было возбуждено дело.

Самкову задержали 24 апреля. Её оставили до суда в ОВД "Мещанский".