В Петербурге запустят карты с QR-кодом для работающих на митингах журналистов

В Петербурге, начиная с мая, начнут тестировать системы бейджей для сотрудников СМИ с QR-кодом для работы на митингах, пишет "Фонтанка.ру".

Систему бейджей презентовали в полномочном представительстве президента в СЗФО, на презентации присутствовали сотрудники МВД, представители Союзов журналистов Петербурга и России и другие.

Идентификационная карта журналиста будет содержать его ФИО, QR-код и указание имеющейся у сотрудника СМИ техники. Также на бейдже разместят выдержки законодательства о СМИ с пунктами, при нарушении которых QR-код журналиста будет аннулирован. Глава комитета по печати Владимир Рябовол заявил, что это напоминание о том, что журналист не может нарушать общественный порядок и препятствовать работе полиции. Пока редакции размещают на пресс-картах выдержки из закона "О СМИ", в которых указаны права журналистов при работе на массовых мероприятиях.

Для получения этой карты редакциям нужно будет подать со своей печатью и подписью главреда заявку в правительственный медиацентр, заполнить анкету, указав, что сотрудник СМИ предупрежден о недопущении нарушения законодательства. Затем после получения заявки и "подтверждения статуса действующего СМИ посредством проверки информации" персональные данные заявителя будут внесены в базу данных.

"Таким образом формируется общая база данных зарегистрированных работников СМИ, чей статус можно оперативно менять по решению уполномоченного органа", - рассказали разработчики системы, Агентство стратегических коммуникаций. Для проверки QR-кодов было разработано приложение "Сканер ИКЖ".

Рябовол заявил, что получить карту смогут лишь зарегистрированные СМИ, система не будет работать для блогеров и СМИ без регистрации. К примеру, в Петербурге без регистрации СМИ работает издание "Бумага".

По словам Рябовола, эта система - "технологичный инструмент быстрого цифрового информационного обмена между сотрудниками силовых ведомств и СМИ, позволяющий существенно сократить время идентификации законопослушных журналистов, добросовестно исполняющих свои профессиональные обязанности".

"Аннулирование карты журналиста происходит на основании решения уполномоченного органа в связи с установленным фактом правонарушений, допущенных сотрудником СМИ. Это не лишение аккредитации, этот факт никак не меняет его статус сотрудника СМИ и не ограничивает в дальнейшем его в осуществлении профессиональной деятельности. Просто он сам лишает себя условно "непромокаемой ветровки" во время "грозы"" - заявил Рябовол.

По словам Рябовола, комитет по печати контактирует с Роскомнадзором, и там готовы рассмотреть опыт в Петербурге и, "если он будет удачным, распространить на федеральный уровень".

В январе на акциях протеста в поддержку Навального полицейские массово задерживали журналистов еще до начала акции, несмотря на наличие всех требуемых документов и опознавательных знаков. Среди попавших в автозаки были сотрудники "Новой газеты", "Московского комсомольца", "Коммерсанта", "Медузы", "Медиазоны", "Эха Москвы в Петербурге" и других. После этого начались обсуждения новых требований к сотрудникам СМИ, среди которых - определение вида жилета в качестве отличительного знака, идеи обязать сотрудников СМИ носить нагрудные номерные знаки и иметь QR-код для "верификации" силовиками.

фото: Екатерина Хабидулина / ЗАКС.Ру