"Это означает смерть издания": Колпаков рассказал о перспективах "Медузы" при статусе иноагента

Главный редактор "Медузы"* Иван Колпаков опубликовал заявление, в котором рассказал о том, что для редакции означает признание СМИ-иноагентом.

Колпаков напомнил, что теперь в соответствии с законодательством "Медуза" маркирует пометкой иноагента все свои материалы, как на сайте, так и в соцсетях - в противно случае изданию грозят штрафы, блокировка на территории России, а на главреда могут завести уголовное дело. Приходится маркировать, в том числе, страницы, где размещена реклама.

""Медуза" — частная компания. Мы сами зарабатываем себе на жизнь и гордимся этим. Мы предполагаем, что в течение ближайших недель можем лишиться значительной части рекламодателей. В случае с "Медузой" это означает смерть издания", — пояснил Колпаков.

Сотрудничающие с "Медузой" авторы оказались под угрозой внесении в реестр СМИ-иноагентов. Редакция опасается, что организовать давление на сотрудников "теперь просто как никогда". Также "Медуза" боится, что со статусом иноагента лишится важных источников и не сможет общаться со многими экспертами.

Колпаков подчеркнул, что статус иноагента лишает редакцию "возможности полноценно заниматься журналистикой" и "уничтожает бизнес". По его словам, у редакции "впервые нет четкого плана действий", и "Медуза" не знает, что делать дальше".

"Конечно, мы продолжим искать выход. Конечно, всем хочется чуда. Мы постараемся, но обещать не можем", — добавил Колпаков.

Минюст внес "Медузу" в реестр СМИ-иноагентов 23 апреля. Юрлицо издания зарегистрировано в Латвии, тем же расположена редакция издания. Медиапроект возник в 2014 году после скандального увольнения редакции "Ленты" и радикальной смены ее редакционной политики.