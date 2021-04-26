Кандидатов в почетные петербуржцы одобрили со скрипом

Парламент Петербурга в мае определится с одним или двумя новыми почетными гражданами города. В списке претендентов четыре фамилии, одна из которых уже вызывает у депутатов вопросы. Генерального директора компании "Биокад" Дмитрия Морозова в почетные петербуржцы выдвинули его подчиненные, а не общественное объединение, как того требует закон.

Субъект в подчинении

Комиссия по образованию, культуре и науке Заксобрания Петербурга 26 апреля обсуждала претендентов на звание почетного гражданина города. Все четыре кандидатуры оставили на усмотрение регионального парламента. Выдвижению генерального директора фармацевтической компании "Биокад" Дмитрию Морозову не помешало даже то, что его к высокому званию представило не общественное объединение, как того требует закон, а ЗАО "Биокад", то есть его же собственные подчиненные.

На это обратил внимание лидер фракции "Справедливая Россия" Алексей Ковалев. Он предложил вообще не рассматривать кандидатуру Морозова. Подобное нарушение требований городского закона унижает парламент и петербуржцев, заявил эсер.

- Закрытое акционерное общество не имеет права представлять нам данную кандидатуру. Других субъектов выдвижения у Морозова нет. Завтра к нам с улицы придет группа бомжей и предложит кандидатуру еще кого-то, пусть самого выдающегося человека. Мы что, это должны брать в работу? - возмутился Ковалев.

Его поддержала коммунистка Ольга Ходунова. Она тоже посчитала, что кандидатуру Морозова нужно отклонить.

- Ко всему прочему мы понимаем, что Дмитрий Валентинович не является известной личностью в нашем городе, - добавила депутат.

Председатель комиссии Юрий Авдеев ("Единая Россия") вынес на голосование предложение оппозиционеров. Когда спросили "кто "за"?", первыми руки подняли Ковалев и Ходунова. Единороссы были не столь решительны. Некоторые из них поддержали, только когда увидели, что Авдеев тоже голосует "за". Семь из семи присутствовавших депутатов проголосовали за исключение кандидатуры Морозова. Однако через полчаса, в самом конце заседания, к вопросу вернулись вновь.

- У нас сейчас комитет по законодательству был и сказал, что комиссия не имеет права снимать кандидатуру с голосования. Нам с вами надо оставить этот вопрос за решением депутатов Законодательного собрания, - объявил Авдеев.

Оставшиеся на тот момент шесть депутатов переголосовали так, что вопрос о почетных жителях полностью остался на усмотрении городского парламента.

Присутствовавший некоторое время на заседании комиссии председатель комитета по законодательству ЗакСа Денис Четырбок ("Единая Россия") объяснил ЗАКС.Ру, что поскольку кандидатов в почетные жители представляют всему Законодательному собранию, то и поддерживать или не поддерживать их может только весь парламент. За комиссией остается только рекомендательное решение. Четырбок уверен, что при голосовании на пленарном заседании, его коллеги будут руководствоваться и субъектом выдвижения.

- Если допустить, что этот человек будет избран, его избрание можно будет оспорить. Потому что выдвижение не состоялось, - отметил председатель комитета по законодательству.

Список кандидатов

Компании "Биокад" в 2021 году исполнится 20 лет. Все эти годы ею руководит Морозов, ранее работавший заместителем председателя правления АКБ "ЦентроКредит". Предприятие начинало свой путь с фармацевтических заводов в Подмосковье. В Петербург "Биокад" переехал в начале 2010-х по приглашению губернатора Валентины Матвиенко, став одним из первых резидентов особой экономической зоны в Стрельне.

В 2014 году компания выпустила на рынок первый российский препарат моноклональных антител - ритуксимаб. Через год - новые препараты бевацизумаб и трастузумаб. Морозов и его коллеги Татьяна Черновская и Андрей Улитин в 2020 году получили за это государственную премию. В 2020 году "Биокад" разработал препарат от осложнений от COVID-19 и стал одним из производителей вакцины "Спутник-V".

"Санкт-Петербургский союз ученых" представил в почетные петербуржцы ученого-гидротехника Юрия Васильева. Он был ректором и первым президентом Санкт-Петербургского государственного политехнического университета и до сих пор остается научным руководителем вуза.

Васильев - заслуженный деятель науки и техники России, а также академик Российской академии наук. Среди его наград - ордена Трудового Красного знамени и "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Авторству Васильева принадлежат более 360 научных трудов, в том числе 50 учебников и монографий, а также 29 изобретений.

Организация "Врачи Санкт-Петербурга" выдвинула заслуженного врача России, директора ФГБУ "СПб НИИФ" Минздрава Петра Яблонского. В 1990 году он был одним из инициаторов создания Центра забора, консервации и тканевого типирования донорских органов. Результатом его работы стала первая в мире успешная одномоментная трансплантация грудного отдела трахеи в 1991 году. В 2006 году под руководством Яблонского была успешно проведена первая в России билатеральная последовательная трансплантация легких. За это он стал победителем конкурса "Лучший врач года" в номинации "Лучший врач-хирург".

Яблонский - главный внештатный хирург комитета по здравоохранению Петербурга, главный внештатный специалист торакальной хирургии Минздрава, декан медицинского факультета СПбГУ, президент Национальной ассоциации фтизиатров и Ассоциации торакальных хирургов России.

Сразу три общественные организации выдвинули кандидатуру народного артиста России Бориса Эйфмана, художественного руководителя Академического театра балета Бориса Эйфмана. Он лауреат премий "Золотая маска" и "Золотой софит", обладатель государственных наград, кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" IV, III и II степеней.

В текущем созыве ЗакСа фамилию Эйфмана неоднократно вспоминали в контексте борьбы за Дом Басевича, здание в стиле "модерн" по адресу улица Большая Пушкарская, 7. Дому угрожает частичный снос из-за планов построить поблизости комплекс апартаментов для артистов и интернат Академии танца Бориса Эйфмана. "Новая газета в Петербурге" рассказывала о разрастающейся материальной базе организаций, связанных с балетмейстером, за счет бюджетной поддержкой. И хотя в защиту Дома Басевича кто только не выступал: от депутатов-градозащитников Ковалева и Бориса Вишневского до умеренной ЛДПР, в городском парламенте именно Эйфмана, бывшего в 2012 году доверенным лицом Владимира Путина, называют основным претендентом в почетные петербуржцы.

Закрыли глаза на ошибки

Звание почетного гражданина может присуждаться одному или двум горожанам в год. Представления от общественных объединений принимаются с 1 января по 1 марта. По результату их рассмотрений ЗакС решает, голосовать за присуждение званий или нет. На закрытом заседании 22 апреля было принято решение, что вопрос будет рассмотрен.

Почетные граждане имеют право законодательной инициативы, они могут свободно посещать органы государственной власти, губернатор, председатель ЗакСа и другие чиновники обязаны принимать их вне очереди. Обладатели звания могут бесплатно пользоваться общественным транспортом, получать из бюджета ежемесячную социальную выплату, часть которой передается по наследству супруге или супругу. Кроме того, почетным петербуржцам полагается ежегодная компенсация санаторно-курортного лечения на сумму не более 91 тысячи рублей. В случае смерти, их хоронят за счет городского бюджета.

Звания присуждаются с 1993 года. Однако пять раз ЗакС выборы не проводил, в том числе в 2018 и 2019 годах, после того как почетными гражданами стали патриарх Кирилл и бывший губернатор Петербурга Валентина Матвиенко. Так, в 2019 году комиссия по образованию рекомендовала не устраивать голосование, сославшись на ошибки в документах всех кандидатов.

Певицу Эдиту Пьеху, которая на тот момент более 10 лет пыталась стать почетным гражданином, представлял тогда Союз концертных деятелей. Юридическое управление ЗакСа указало в заключении, что не удалось установить, есть ли у этой организации отделение в Петербурге. Не смогли парламентские юристы найти в регионе и представительство благотворительной организации "Ночлежка", которая выдвинула режиссера Александра Сокурова. Директор "Ночлежки" Григорий Свердлин, на тот момент не раз приходивший в Мариинский дворец в качестве эксперта, с удивлением сообщил ЗАКС.Ру, что все необходимые документы можно взять на сайте организации. Кроме того, не был представлен документ, подтверждающий, что Сокуров проживает в Петербурге не менее 10 лет. Юридическое управление нашло еще одно основание в отказе каннскому лауреату - документы по нему, как и по ученому Борису Фирсову, подали 1 марта. Юристы посчитали, что сроки к тому времени уже вышли.

В 2020 году выборы, наконец, состоялись. Сокуров в них участвовать даже не пытался, а вот Пьеху выдвинули вновь. И вновь она проиграла, на сей раз начальнику ГУП "Петербургский метрополитен" Владимиру Гарюгину и директору центра имени Алмазова Евгению Шляхто. Это решение парламентского большинства яростно критиковала парламентская оппозиция.

Бдительное юридическое управление нашло замечания к документации по выдвижению и в 2021 году. Например, "Санкт-Петербургский союз ученых" не предоставил копию документа о своей регистрации и доказательства того, что Васильев проживает в городе не менее 10 лет. Проблемы с документами оказались и у "Союза театральных деятелей Российской Федерации", одной из трех организаций, выдвинувших Эйфмана. Но у двух других с комплектами все было в порядке. Наконец, "Врачи Санкт-Петербурга" свои документы по Яблонскому подали без нотариального заверения.

- Принимая во внимание выдающийся вклад в науку, искусство, духовное и нравственное развитие общество, а также развитие Санкт-Петербурга и повышение его роли в России и за рубежом всех представленных кандидатов предлагается оставить на усмотрение Законодательного собрания, - предложил Авдеев.

Выборы почетных граждан скорее всего состоятся 26 мая, за день до Дня города. Возможно, их перенесут на неделю раньше, чтобы подготовиться к церемонии вручений наград, которая традиционно происходит в день основания Петербурга или накануне. Голосования депутатов по этому вопросу всегда проходят на закрытом заседании.

Сергей Еремеев

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