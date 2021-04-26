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26 апреля, 21:34

Штаб Навального в Петербурге освобождает офис на Вознесенском проспекте

фото ЗакС политика Штаб Навального в Петербурге освобождает офис на Вознесенском проспекте

Волонтеры штаба Алексея Навального в Петербурге вечером 26 апреля начали освобождать помещение на Вознесенском проспекте, дом 33. Сбору вещей предшествовало решение прокуратуры, приостановившей деятельность штабов оппозиционера на время судебного разбирательства о возможном признании организаций Алексея Навального экстремисткими.

По информации ЗАКС.Ру, в дальнейшем помещение на Вознесенском проспекте штаб использовать пока не планирует. Глава петербргского штаба Ирина Фатьянова отказалась комментировать в беседе с ЗАКС.Ру дальнейшие планы сторонников Навального в городе на Неве. 

Ранее штаб в Петербурге заявил о заморозке соцсетей и о том, что работать более в привычном формате для соратников Навального не представляется возможным. Такое решение "навальнисты" объяснили беспокойством о безопасности своих сотрудников и волонтеров. Аналогичные заявления 26 апреля сделали и в штабах Навального в других российских городах. 

Напомним, открытие штаба Навального в Петербурге состоялось 4 февраля 2017 года.

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Прокуратура Москвы объявила о подаче иска о признании ФБК* и штабов Навального экстремистскими организациями 16 апреля. По версии прокуратуры, организации "занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации". Предварительное заседание по иску состоялось 26 апреля. 

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов на территории России

фото: Константин Леньков, ЗАКС.Ру

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